Диетолог дала пять помогающих похудеть побыстрее советов

Индийский диетолог Ручика Батра (Ruchika Batra) дала пять советов тем, кто желает побыстрее сбросить вес при помощи диеты. Ее рекомендации публикует India.com.

Первым важным аспектом на пути к стройной фигуре Батра назвала здоровый сон. Недостаток сна, по ее мнению, ведет к замедлению обмена веществ и нарушению гормонального фона, что может серьезно замедлить процесс похудения и сделать бесполезными диеты и упражнения.

Во-вторых, по словам специалиста, нужно выпивать по меньшей мере три-четыре литра воды в день. Это поможет быстрее вывести из организма накопившиеся токсины.

Третье, на что следует обратить внимание, — промежутки между приемами пищи. Батра советует отслеживать ложные позывы голода, которые могут возникать при диете, и есть исходя исключительно из плана питания и состояния здоровья.

На четвертое место диетолог поставила контроль за употреблением сахара и жареной пищи. Она считает, что не следует полностью отказываться от любимых блюд, но сладкое и жареное стоит серьезно ограничить до тех пор, пока худеющий не достигнет своей цели.

Пятый советы Батры — включить в режим дня физическую активность, которая значительно увеличит эффективность любой диеты. Даже если худеющий не занимается спортом, ему следует как можно больше двигаться, чтобы достичь цели быстрее.

Ранее американская врач-диетолог Холли Кламер (Holly Klamer) назвала напиток, который поможет улучшить качество сна. По ее мнению, регулярное употребление вишневого сока наладит здоровый режим сна и поспособствует лучшему отдыху.