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Диетолог дала пять помогающих похудеть побыстрее советов

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Фото: Unsplash

Индийский диетолог Ручика Батра (Ruchika Batra) дала пять советов тем, кто желает побыстрее сбросить вес при помощи диеты. Ее рекомендации публикует India.com.

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Первым важным аспектом на пути к стройной фигуре Батра назвала здоровый сон. Недостаток сна, по ее мнению, ведет к замедлению обмена веществ и нарушению гормонального фона, что может серьезно замедлить процесс похудения и сделать бесполезными диеты и упражнения.

Во-вторых, по словам специалиста, нужно выпивать по меньшей мере три-четыре литра воды в день. Это поможет быстрее вывести из организма накопившиеся токсины.

Третье, на что следует обратить внимание, — промежутки между приемами пищи. Батра советует отслеживать ложные позывы голода, которые могут возникать при диете, и есть исходя исключительно из плана питания и состояния здоровья.

На четвертое место диетолог поставила контроль за употреблением сахара и жареной пищи. Она считает, что не следует полностью отказываться от любимых блюд, но сладкое и жареное стоит серьезно ограничить до тех пор, пока худеющий не достигнет своей цели.

Пятый советы Батры — включить в режим дня физическую активность, которая значительно увеличит эффективность любой диеты. Даже если худеющий не занимается спортом, ему следует как можно больше двигаться, чтобы достичь цели быстрее.

Ранее американская врач-диетолог Холли Кламер (Holly Klamer) назвала напиток, который поможет улучшить качество сна. По ее мнению, регулярное употребление вишневого сока наладит здоровый режим сна и поспособствует лучшему отдыху.

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