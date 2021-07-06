Диетолог предупредил об опасности популярного метода похудения

Диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков рассказал об опасности популярного метода похудения — интервального голодания. Об этом пишет издание «Вечерняя Москва».

По мнению Ковалькова, для некоторых людей голодание может представлять угрозу. «Прежде чем назначать какое-либо питание, надо сначала обследовать человека, вдруг он впадет в гликемическую кому от такого голодания», — объяснил он.

Другая проблема, по словам эксперта, заключается в том, что любая диета, в том числе и интервальное голодание, рано или поздно заканчивается. Есть риск, что после отказа от голодания худеющий «скатится» к тому, с чего начинал.

Интервальное голодание — метод похудения, требующий чередовать дни с обычным питанием и постные дни, во время которых нужно воздерживаться от пищи или есть в несколько раз меньше обычного.

Они все повторяют одно и то же: «Это образ жизни». Я отвечаю, что диета — это и есть образ жизни. Они говорят, что «нет, это не диета и не голодание». Я уже устал с ними спорить Алексей Ковальков диетолог

Ранее диетолог Мария Малышева раскритиковала голодание. По ее словам, данная практика может привести к разрушению мышечной массы и лишь вызвать в организме стресс. Она добавила, что после отказа от диеты сброшенный вес начнет возвращаться к человеку с новой силой.