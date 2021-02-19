Диетолог рассказал о плюсах и минусах голодания

Американский диетолог Джереми Пондс (Jeremy Ponds) рассказал о плюсах и минусах периодического или интервального голодания. Об этом сообщает WCIV.

По словам Пондса, иногда периодическое голодание допустимо и даже полезно. Он отметил, что зачастую оно нередко приводит к улучшению некоторых показателей, таких как уровни сахара или инсулина в крови. «Во многих случаях обнаруживается, что изменившийся обмен веществ решает проблемы, которые могли мешать сбросить вес», — рассказывает специалист.

Пондс считает, что в некоторых случаях голодания лучше избегать. В частности, крайнюю осторожность следует проявлять людям, которые страдают от сахарного диабета. Это связано с тем, что при голодании им может требоваться другая дозировка лекарств. И даже здоровым людям необходимо следить за тем, чтобы пропущенные обеды не привели к нехватке необходимых питательных веществ.

При периодическом голодании промежутки нормального питания регулярно сменяются промежутками, когда люди едят меньше или полностью отказываются от пищи. Каждый такой период продолжается от нескольких часов до суток, реже — несколько дней.

Сторонники периодического голодания считают, что оно помогает сбросить вес и положительно влияет на здоровье. Скептики указывают, что польза периодического голодания не доказана. В частности, число участников существующих исследований было недостаточным, а их результаты зачастую невозможно воспроизвести.

Ранее австралийский диетолог Лиэнн Уорд рассказывала о правильном питании для похудения. По ее словам, не нужно морить себя голодом или отказываться от любимых блюд. Достаточно следить за размером порций.