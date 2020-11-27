Женщина сбросила 13 килограммов и поделилась секретами успеха

73-килограммовая жительница Индии похудела на 13 килограммов за восемь месяцев и поделилась секретами своего успеха. Об этом сообщает издание Times of India.

34-летняя преподавательница йоги и индийских танцев Катхак Анушри Гупта (Anushri Gupta) перенесла две беременности подряд и не успела вернуться в форму. На пике ее вес составил 73 килограмма. Индианка решила изменить свою диету и образ жизни, чтобы похудеть.

«Я знала, что мне нужно оставаться в форме не только чтобы вернуться к работе, но чтобы оправдать мою профессию. Я начала тренироваться дома и практиковать интервальное голодание», — призналась Гупта.

По утрам женщина голодает и выпивает только чашку черного кофе. На обед, самый плотный прием пищи, Гупта съедает чечевицу, рис, овощное блюдо сабзи с двумя лепешками и миску йогурта. Иногда она ест яйца. Позже она выпивает зеленый чай или кофе. На ужин индианка предпочитает стакан молока с сухофруктами или злаками. Изредка — яйцо и протеиновый коктейль. Индианка отметила, что, в принципе, можно есть что угодно, но стоит строго ограничивать порции.

«Мои тренировки — это смесь различных упражнений, включая йогу и интервальную тренировку высокой интенсивности. Поскольку я еще и танцор, я практиковала танцы. Попытки угнаться за моими двумя детьми тоже могут считаться упражнениями», — пошутила она.

Гупта подчеркнула, что не существует одного способа, благодаря которому можно было бы легко похудеть. «Чтобы достичь цели, нужно внести много изменений в образ жизни. Найдите баланс между диетой и тренировками, который удовлетворяет вашим потребностям, занимайтесь минимум пять дней в неделю, оставайтесь сконцентрированными и дисциплинированными на пути к цели и обеспечьте себе хороший сон», — заявила она.

Сохранять мотивацию ей помогают старые фотографии, на которых у нее был лишний вес.