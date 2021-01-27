Мужчина сбросил 27 килограммов и раскрыл секрет похудения

Мужчина раскрыл личный метод сбросить 27 килограммов. Секрет его похудения — правильное питание, интервальное голодание и регулярные занятия спортом, сообщает The Times of India.

Рошит Меротра (Rochit Mehrotra) говорит, что в прошлом перенес два эпилептических приступа. Прописанные врачом лекарства привели к тому, что он начал поправляться. Однажды мужчина заметил, что не может нагнуться и зашнуровать обувь. «До этого я не осознавал, что стал настолько жирным, что не могу справляться с рутинными делами, — вспоминает он. — Именно тогда я решил вести активный образ жизни».

На диете Меротра завтракал двумя кусочками темного хлеба с орехами и выпивал чашку чая без сахара. Однако последние два месяца он предпочитает по утрам только фрукты и немного орехов. На обед он съедает две традиционные лепешки чапати с местным блюдом сабзи, напоминающим овощное рагу. В его рацион также входит овощной салат, фрукты и творог. При этом мужчина отказался от сладостей.

Меротра стал просыпаться в 5:00 и пробегать как минимум три километра. Со временем он начал наращивать темп и дистанцию. За прошлый год мужчине удалось пробежать в общей сложности 1475 километров. Во время введенного из-за коронавируса карантина он поднимался и спускался по лестнице многоэтажного дома, чтобы оставаться активным.

Помимо этого, Меротра полюбил интервальное голодание и перестал перекусывать между основными приемами пищи. По его словам, благодаря похудению он чувствует себя более энергичным, а регулярные занятия спортом помогают фокусироваться на себе и оставаться в хорошем настроении. «Самый главный урок, который я усвоил, — абсолютно все возможно, если разрешить себе в это поверить», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось о жительнице американского города Луисвилл, штат Кентукки, которая за время карантина сумела без усилий похудеть на девять килограммов. Женщине помогло интервальное голодание.