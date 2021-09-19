Доктор раскрыл опасность кофе по утрам

Сотрудник национальной службы здравоохранения Великобритании раскрыл опасность кофе по утрам. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание журналисты The Sun.

По словам доктора Карана Раджа (Karan Raj), нельзя пить кофе натощак сразу после пробуждения. Он объяснил, что по утрам человеческому телу помогает проснуться гормон кортизол, а кофеин нарушает естественные процессы организма.

Так, эксперт порекомендовал подождать пару часов после пробуждения перед тем, как выпить чашку кофе. «Отложите свой напиток до середины утра, когда ваш уровень кортизола понизятся. В таком случае, кофеин сработает гораздо эффективнее», — пояснил Радж.

Пользователи сети выразили негодование в ответ на рекомендации доктора в комментариях под постом. «Я так не могу. Мне нужно пить кофе каждое утро, иначе я не смогу жить», «Могу я выпить кофе и утром, и через два часа после пробуждения в качестве компромисса?», «У меня, должно быть, дефицит кортизола, потому что мне требуется не менее получаса, чтобы заставить себя проснуться», — высказывались они.

В июне кардиолог рассказала о правилах употребления кофе в жару. Кандидат медицинских наук, врач-кардиолог, диетолог Асият Хачирова напомнила, что кофе обладает мочегонным действием, поэтому он способствует выведению жидкости из организма. при этом в жару поддержание водного баланса приобретает особо важное значение. «Кофе ведет к обезвоживанию, поэтому желательно на каждый стакан кофе употреблять стакан воды», — призвала Хачирова.