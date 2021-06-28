Кардиолог рассказала о правилах употребления кофе в жару

Кандидат медицинских наук, врач-кардиолог, диетолог Асият Хачирова рассказала о правилах употребления кофе в жару, сообщает радио Sputnik.

Специалист напомнила, что кофе обладает мочегонным действием, поэтому он способствует выведению жидкости из организма. при этом в жару поддержание водного баланса приобретает особо важное значение. «Кофе ведет к обезвоживанию, поэтому желательно на каждый стакан кофе употреблять стакан воды», — призвала Хачирова.

В вопросах количества напитка летом стоит опираться на собственное самочувствие и моральное состояние. Если после очередной чашки кофе возникает тревожность, чувство беспокойства и тахикардия, то норма превышена. Кроме того, диетолог призвала с опаской относиться к смесям кофе с другими напитками. Так, сочетание с энергетиком увеличивает нагрузку на сердце.

Диетолог также заявил, что кофе с апельсиновым соком обладает высокой калорийностью, поскольку в последнем находятся быстрые углеводы. «То есть мы фактически добавляем в кофе фруктозу, сахар, это прибавляет калорийность, но не дает насыщения», — заключила специалист.

Ранее эксперты раскрыли опасные сочетания продуктов. Так, употребление чая и кофе вместе с едой снижает количество получаемого железа, поскольку эти напитки лучше пить не менее чем за 45 минут до еды.

.