Диетолог рассказала о плюсах интервального голодания

Врач эндокринолог-диетолог, член Американской и Китайской ассоциации эндокринологов Ольга Рождественская рассказала о плюсах интервального голодания в беседе с Life.ru.

По словам специалиста, кратковременные периоды голода очень полезны. Она отметила, что это помогает легче восстанавливаться организму, а также появляется больше энергии. «И, когда человек привыкает к такому кратковременному голоду, объем желудка уменьшается, становится меньше количество порций, человек не так привязан к пище», — пояснила диетолог.

Рождественская отметила, что многие причины ожирения имеют психосоматическую основу и именно интервальное голодание зачастую помогает с ними справиться.

Ранее врач-диетолог Ирина Торопыгина заявила, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением и проблемами с желудочно-кишечным трактом стоит отказаться от солянки, поскольку из-за большого количества насыщенных жиров употребление этого блюда может привести к осложнениям при нарушениях холестеринового обмена и болезнях сердца.