Назван опасный для здоровья суп

Наиболее опасным для организма супом является солянка. Об этом заявила врач-диетолог Ирина Торопыгина, сообщает E1.RU.

По ее словам, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением и проблемами с желудочно-кишечным трактом стоит отказаться от этого блюда, поскольку из-за большого количества насыщенных жиров оно может привести к осложнениям при нарушениях холестеринового обмена и болезнях сердца.

«Из-за большого количества насыщенных жиров солянка не полезна любым людям, особенно — с сердечно-сосудистой патологией, нарушением холестеринового обмена. Это риски по заболеванию атеросклерозом, такое блюдо может оказывать раздражающее действие на желудок», — отметила Торопыгина.

Помимо большого количества продуктов переработанного мяса, в солянку принято добавлять лимон и каперсы, которые могут быть опасны для людей с язвой желудка, гастритом и заболеваниями поджелудочной железы.

Ранее американские ученые выяснили, что люди, чей рацион состоит, в основном, из переработанного мяса, картофеля, печенья и пирожных, чаще страдают деменцией, чем те, кто употребляет более разнообразную пищу. В исследовании приняли участие 209 человек со средним возрастом 78 лет и деменцией и 418 человек соответствующего возраста, пола и уровня образования, без когнитивных нарушений.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!