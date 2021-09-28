Диетологи назвали самый полезный суп

Диетологи рассказали, что самым полезным супом на обед является чечевичный суп-пюре. Об этом сообщает «Главред.

По информации издания, в блюде содержится 12 аминокислот и растительные белки. Чечевица в составе супа также способна укрепить иммунитет. Этот продукт содержит меньше жира, чем другие бобовые, стимулирует обмен веществ, что позволяет быстрее снижать вес. Клетчатка в ее составе снижает чувство голода и улучшает пищеварение.

На втором месте по полезности оказался овощной суп на мясном бульон, в который входят такие овощи, как стручковая фасоль, кабачок, сельдерей.

Ранее врач-диетолог Ирина Торопыгина заявила, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением и проблемами с желудочно-кишечным трактом стоит отказаться от солянки, поскольку из-за большого количества насыщенных жиров употребление этого блюда может привести к осложнениям при нарушениях холестеринового обмена и болезнях сердца.