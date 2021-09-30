Диетологи назвали лучшее время для кофе

Диетологи из США назвали лучшее время, когда стоит пить кофе, чтобы он был максимально полезным. Их рекомендации публикует She Finds.
Американский врач-диетолог Кристина Таул считает, что чашка кофе, выпитая с утра, поможет правильно запустить обмен веществ и даже сбросить вес. Специалист советует после пробуждения выпить стакан воды с лимонным соком натощак, а через полчаса — чашку кофе вместе с завтраком. По ее словам, вода с лимоном создаст правильную щелочную среду в желудке, а кофе не только придаст бодрости, но и поможет снизить ощущение голода.
«Кофе на завтрак поможет не объедаться. С утра многим людям хочется съесть побольше», — подтверждает слова коллеги диетолог Лиза Ричардс.
Специалисты рекомендуют пить черный кофе без сахара. «Вы должны получать калории вместе с полезными элементами из нормальной пищи, а очень сладкий кофе — это просто пустые калории», — предостерегает Ричардс.
Кроме того, диетологи не рекомендуют использовать кофе для подавления аппетита в течение дня и советуют питаться регулярно и сбалансированно.
Ранее диетолог из Австралии Мелисса Мейер назвала семь правил правильного питания. Она считает, что нужно не отказываться от каких-то блюд, а выработать привычки правильного питания.