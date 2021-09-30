Диетологи назвали лучшее время для кофе

Диетологи из США советуют выпить чашку кофе через полчаса после пробуждения за завтраком

Диетологи из США назвали лучшее время, когда стоит пить кофе, чтобы он был максимально полезным. Их рекомендации публикует She Finds.

Американский врач-диетолог Кристина Таул считает, что чашка кофе, выпитая с утра, поможет правильно запустить обмен веществ и даже сбросить вес. Специалист советует после пробуждения выпить стакан воды с лимонным соком натощак, а через полчаса — чашку кофе вместе с завтраком. По ее словам, вода с лимоном создаст правильную щелочную среду в желудке, а кофе не только придаст бодрости, но и поможет снизить ощущение голода.

«Кофе на завтрак поможет не объедаться. С утра многим людям хочется съесть побольше», — подтверждает слова коллеги диетолог Лиза Ричардс.

Специалисты рекомендуют пить черный кофе без сахара. «Вы должны получать калории вместе с полезными элементами из нормальной пищи, а очень сладкий кофе — это просто пустые калории», — предостерегает Ричардс.

Кроме того, диетологи не рекомендуют использовать кофе для подавления аппетита в течение дня и советуют питаться регулярно и сбалансированно.

Ранее диетолог из Австралии Мелисса Мейер назвала семь правил правильного питания. Она считает, что нужно не отказываться от каких-то блюд, а выработать привычки правильного питания.