Российский диетолог раскрыла вред зеленого чая

Российский диетолог Светлана Фус на своей странице в социальной сети Instagram раскрыла, кому может быть вреден зеленый чай.

Специалист отметила, что зеленый чай богат антиоксидантами, витаминами группы В, минеральными солями, танином и кофеином, выполняет очищающую и бактерицидную функции. Вместе с тем в ряде случаев он может навести серьезный вред здоровью.

По словам диетолога, не следует пить много зеленого чая беременным женщинам, а также делать крепкую заварку, поскольку он содержит кофеин и препятствует усвоению фолиевой кислоты. По этой же причине его не стоит употреблять при глаукоме и гипертонии.

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Кроме того, Фус рекомендовала пить зеленый чай не во время еды, а через час после нее, поскольку содержащийся в нем танин влияет на уровень железа в организме и плохо сказывается на усвояемости кальция и магния. Также напиток не следует пить людям с язвой и болезнью двенадцатиперстной кишки, так как танин может раздражать слизистую оболочку.

В завершение диетолог рекомендовала не добавлять сладкое, покупать листовой, а не пакетированный чай и пить не более литра напитка в день. Она также напомнила, что в холодном чае содержится много вредных веществ.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян предупредила россиян о вреде горячего чая. Она рассказала, что существуют исследования о связи горячих напитков и онкологий. Она порекомендовала ждать около пяти минут перед тем, как пить чай, чтобы не было обжигающего ощущения. Кроме того, специалист пояснила, что согревающий эффект чая больше психологический, чем физический, так как в желудке мы температуру не чувствуем.