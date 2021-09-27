Российский невролог назвала неожиданные опасности высокого уровня холестерина

Невролог Вон: высокий уровень холестерина в крови может спровоцировать головную боль

Высокий уровень холестерина может спровоцировать головную боль и другие неожиданные последствия. Их назвала заместитель главного врача ГКБ № 29 им Баумана депздрава Москвы, врач-невролог высшей категории Татьяна Вон в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По ее словам, опасность высокого холестерина в крови напрямую связана с сосудами.

«Холестерин как паровоз собирает молекулы липопротеинов низкой плотности и откладывается на внутренние стенки сосудов. Называется это стеноз и поражает сосуды сначала сердца, аорты, потом сосуды головного мозга, чаще всего это сонные артерии», — рассказала Вон.

Она добавила, что из-за высокого уровня холестерина у человека со временем может ухудшиться память. Помимо этого, холестерин может стать причиной патологии сосудов.

Невролог отметила, что для уточнения уровня холестерина необходимо каждый год сдавать биохимический анализ крови — особенно эта рекомендация касается пожилых людей.

Ранее диетолог Кескинер раскрыла способ снизить уровень холестерина без лекарств. По ее словам, для этого нужно регулярно заниматься спортом и правильно питаться. При этом важно отдавать предпочтение ненасыщенным жирам вместо насыщенных и в целом сократить их потребление.