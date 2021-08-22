Диетолог раскрыла способ снизить уровень холестерина без лекарств

Диетолог Дюрдане Кескинер рассказала о том, как можно снизить уровень холестерина без лекарств. Об этом сообщает газета Sözcü.

По ее словам, существует два вида холестерина: «хороший» (ЛПВП) и «плохой» (ЛПНП), которые должны быть сбалансированы в организме. Для того, чтобы снизить уровень ЛПНП эксперт советует регулярно заниматься спортом и правильно питаться.

Кескинер объяснила, что следует отдать предпочтение ненасыщенным жирам вместо насыщенных и в целом сократить их потребление. Также необходимо избегать твердых жиров, таких как маргарин и сало. Помимо этого, не стоит употреблять жирное мясо, колбасные изделия и фастфуд, а среди молочных продуктов следует выбирать нежирные, добавила она.

В то же время специалист рекомендует регулярно есть овсяные отруби, орехи, рыбу, яблоки, чеснок, репчатый лук. Грейпфруты, яблоки, груши, оливковое масло и чаи также полезны для снижения уровня «плохого» холестерина, подчеркивает она.

Ранее диетолог, специализирующийся на лечении сахарного диабета, Тоби Смитсон рассказала о полезных свойствах миндаля. По словам Смитсон, миндаль способен продлевать молодость кожи, замедляя процесс ее старения. Эксперт добавила, что миндаль также способствует сжиганию жира на животе и уменьшает риск развития метаболического синдрома, который повышает вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Употребление миндаля полезно и для сердца, поскольку продукт снижает уровень холестерина в крови.

