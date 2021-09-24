Доктор Мясников назвал напиток для профилактики рака печени

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал о том, чем может быть полезен кофе. Он назвал этот напиток эффективным средством для профилактики некоторых видов онкологии. Выпуск доступен на YouTube.

«Кофе полезен для сердца, для печени. Официальная химиопрофилактика рака печени», — сказал Мясников. По словам доктора, этот напиток также помогает при таких заболеваниях, как остеопороз (утрата кальция в костях), подагра, рак простаты и многих других.

Помимо этого, доктор посоветовал не употреблять сахарозаменители тем, кто решил отказаться от сахара. «Что шило на мыло менять? (...) Вы тогда попытайтесь, если уж вы сахар потребляете, потреблять его в правильной форме, ну фрукты. Съешьте банан, съешьте виноград», — порекомендовал он.

Ранее Мясников перечислил факторы, наличие которых говорит о возможном возникновении инсульта в скором будущем. В частности, одними из предвестников острого нарушения кровообращения являются повышенный холестерин и высокий уровень сахара в крови. Как уточнил врач, угрозу для здоровья могут представлять и некоторые гормональные препараты.