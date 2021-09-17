Доктор Мясников предупредил об опасности считающихся полезными продуктов

Главный врач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников перечислил в эфире программы «О самом главном» полезные для здоровья продукты, которые могут нанести вред щитовидной железе. Выпуск, в котором доктор предупредил об их опасности, доступен на YouTube.

Мясников отметил, что такие продукты, как брокколи, обычная и цветная капуста, соя и соевое мясо, считаются полезными для организма, но их чрезмерное употребление может быть опасным для щитовидной железы. «Если у вас и так функция [щитовидной железы] снижена, если вы и так принимаете гормоны, эти во всех остальных отношениях полезные продукты вы должны принимать в ограниченном количестве», — заявил доктор.

Также специалист рассказал, что препарат амиодарон, который обычно назначают при мерцательной аритмии, содержит большое количество йода, и его применение может вызвать воспаление щитовидной железы. «Это очень эффективное лекарство, но можно сгубить щитовидку навсегда и — как бонус — получить еще фиброз легкого», — подчеркнул Мясников.

Ранее телеведущий призвал россиян потеть хотя бы один раз в течение дня для профилактики прогрессирующей гипертонии.