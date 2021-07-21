Назван признак опасного уровня холестерина

Жировые наросты на пальцах ног являются признаком опасного уровеня холестерина в крови. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на медицинскую клинику Vascular Health Clinics.

Отмечается, что накопление вредных веществ в крови обычно протекает бессимптомно. При этом иногда признаки заболевания могут проявляться на поверхности кожи.

«Жировые образования могут вырасти на пальцах ног, но также они возникают на ахилловом сухожилии», — сказали эксперты. По их словам, размер жировых наростов может достигать семи сантиметров.

Специалисты отметили, что высокий уровень холестерина в крови повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее британские ученые сообщили, что высокий уровень холестерина может привести к накоплению «желтоватых отложений» в сухожилиях. «Из-за биохимического родства между ЛПНП и коллагеном, содержащимся в сухожилиях, ЛПНП выходит из кровотока и прикрепляется к сухожилиям, особенно Ахиллову, становясь больше и тверже, вызывая воспаление», — пишут медики.

