Назван заметный на лице признак опасного уровня холестерина. Об этом сообщает британская газета Daily Express со ссылкой на шведского онколога Катарину Сванберг.

По словам медика, если уровень холестерина превышает норму на протяжении долгого времени, то это может проявиться на поверхности кожи. Речь идет о небольших желтоватых папулах, которые также называют «ксантомами». «Резко очерченные и желтоватые наросты часто возникают на веках или вокруг них. Сами по себе эти новообразования безвредные и не болят», — пояснила профессор.

При обнаружении на лице ксантомы следует обратиться к врачу и сделать анализ крови, говорится в материале. Холестерин способен накапливаться в артериях, приводя со временем к их закупорке, что может спровоцировать сердечный приступ или инсульт.

Ранее британские ученые сообщили, что высокий уровень холестерина может привести к накоплению «желтоватых отложений» в сухожилиях. «Из-за биохимического родства между ЛПНП и коллагеном, содержащимся в сухожилиях, ЛПНП выходит из кровотока и прикрепляется к сухожилиям, особенно Ахиллову, становясь больше и тверже, вызывая воспаление», — пишут медики.