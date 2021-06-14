Эксперты назвали пять необычных признаков начинающейся деменции

Когда состояние мозга влияет на поведение молодых людей, можно отследить некоторые необычные симптомы. Так как деменция может поражать людей в возрасте 40, 50 и 60 лет; так называемая ранняя болезнь Альцгеймера, ее следует выявлять на ранних стадиях, пишет Daily Express.

Британская благотворительная организация по исследованию болезни Альцгеймера (Alzheimer's Research UK) предупредила, что симптомы деменции трудно распознать и близким больного, и врачам. Но есть несколько признаков, которые говорят о влиянии на работу мозга аномальных белков.

Во-первых, человек, страдающий деменцией, может столкнуться с ухудшением зрения, иметь проблемы с оценкой расстояния, скорости движения предметов, могут возникнуть проблемы с распознаванием объектов. Во-вторых, может развиться афазия (полная или частичная утрата речи), сложности с поиском правильных слов, чтобы выразить мысль. В-третьих, может произойти изменение личности и поведения. Это может быть незаметным сначала, но люди с заболеванием мозга могут стать подавленными, раздражительными, менее уверенными в себе, проявлять меньше интереса к занятиям, которые они когда-то любили.

В-четвертых, люди с заболеванием мозга могут в незнакомых ситуациях теряться, стать дезориентированными, утратить чувство места и времени. В пятых, потеря памяти, которая мешает жить. Например, забывание сообщений или недавних событий, частые переспрашивания и повторы в разговоре.

«В подавляющем большинстве случаев причина заболевания до сих пор неясна. Скорее всего, это сочетание образа жизни и генетических факторов», — говорится в исследовании Alzheimer's Research UK. Еще факторами риска развития ранней болезни Альцгеймера называют курение, алкоголь, малоподвижный образ жизни, нездоровое питание, высокий уровень холестерина и сахара в крови.

Специалисты добавили, что активная социальная жизнь с большим количеством интересов и увлечений может быть полезной в качестве профилактики ранней деменции.

Ранее ученые из Швеции разработали простой и надежный метод диагностики болезни Альцгеймера на самых ранних стадиях, что должно помочь более эффективному лечению пациентов. Он состоит из анализа крови и трех когнитивных тестов, выполнение которых занимает всего 10 минут.