В США одобрили первое за 20 лет лекарство от болезни Альцгеймера

Власти США впервые за почти 20 лет одобрили новое лекарство для людей с болезнью Альцгеймера. Как сообщает ABC News, препарат, разработанный компанией Biogen, поступит в продажу под коммерческим названием Aduhelm.

Отмечается, что разработка препарата сопровождалась спорами о его эффективности. Также, по мнению некоторых экспертов,

преимущества лекарства вряд ли перевесят риск серьезных побочных эффектов. В то же время решение властей имеет большое значение для людей с Альцгеймером, поскольку это первый препарат, направленный на замедление развития болезни. Aduhelm разрушает амилоид — белок, который формирует в мозгу человека бляшки, повреждающие клетки и вызывающие проблемы с памятью, мышлением и общением. Как утверждает производитель, препарат в сочетании с изменением образа жизни может помочь пациентам, у которых заболевание было выявлено на ранних стадиях.

Как заявили в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, при принятии решения об одобрении были учтены различные точки зрения. Также Управление обязало Biogen провести дополнительное масштабное клиническое исследование и оставило за собой право отозвать одобрение в будущем. Все это время пациенты с Альцгеймером будут иметь доступ к новому препарату.

Ранее ученые Швеции разработали простой и надежный метод диагностики болезни Альцгеймера на самых ранних стадиях. Новый подход включает в себя анализ крови и три когнитивных теста, выполнение которых занимает всего лишь 10 минут. Точность нового метода составляет 90 процентов. По словам ученых, он должен помочь более эффективному лечению пациентов.