Российские ученые предупредили о деградации и вымирании человечества

На сессии «Наука и жизнь. Грани человечности» в ходе Петербургского международного экономического форума российские ученые — невролог, гинеколог и гериатр рассказали о тенденциях в обществе и науке, которые позволяют предположить, какое будущее нас ждет, сообщает РИА Новости .

Один из ведущих неврологов страны, директор ФГБНУ «Научный центр неврологии», доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Михаил Пирадов заявил, что ментальное здоровье россиян слабеет, а это может обезличить нацию даже при хороших физических параметрах людей. По его словам, родившиеся с 1930-го по 1980 год люди имеют уровень IQ на 20 процентов выше, чем те, кто родился позже. К тому же большинство из них к 85 годам будут иметь болезнь Альцгеймера или сосудистую деменцию.

«Мы можем получить здоровое поколение, которое из себя ничего не будет представлять. Если мы хотим, чтобы наша человеческая цивилизация прогрессировала, (...) нам надо прежде всего сейчас подумать не столько о здоровье в целом, сколько о ментальном нашем здоровье, потому что мозг — это мы», — сказал Пирадов.

Его коллега, ученый-гинеколог, член-корреспондент РАН, директор НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д. О. Отта Игорь Коган добавил, что опасения вызывает и выживаемость человеческой популяции. Он выразил обеспокоенность тем, что из-за бесплодия затруднения с беременностью испытывают 17-18 процентов супружеских пар. До родов доходят всего 20-30 процентов. «Это значит, что 70-80 процентов продуктов зачатия (...) мы теряем на том или ином пути развития человека», — отметил ученый.

По словам гериатра, директора Российского геронтологического научно-клинического центра Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова Минздрава России Ольги Ткачевой, важно развивать гериатрию — науку о заболеваниях людей старших возрастных групп, основы профилактики, диагностики и реабилитации. Для человека в двадцать и в восемьдесят лет эффективность лекарств и методов лечения разная, поэтому изучение таких особенностей позволит подготовиться и способствовать увеличению продолжительности жизни.

Ранее на полях ПМЭФ президент России Владимир Путин оценил возможный рост российской экономики в 2021 году. На встрече с представителями международного инвестиционного сообщества и иностранных компаний-производителей вакцины «Спутник V» он отметил, что в прошлом году экономика России показала устойчивость к внешним шокам, что позволяет говорить о росте в текущем году.