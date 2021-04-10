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Врач раскрыла правильный рацион питания для пожилого человека

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Врач раскрыла правильный рацион питания для пожилого человека. Внештатный специалист гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина рассказала РИА Новости, что в рационе должно быть достаточное количество калорий, кальция, микроэлементов, витамина D, а также белка.

По ее словам, некоторые пожилые люди считают, что им не нужно много питаться из-за малоподвижного образа жизни, однако это не так.

«Если пожилой человек не принимает достаточное количество калорий, если количество белка снижено по какой-то причине в его рационе, нет достаточного количества кальция, микроэлементов, витамина D, то процессы старения начинают происходить очень быстро, очень быстро развивается синдром мальнутриции — синдром дефицита питания», — предупредила Рунихина, добавив, что у пожилых людей мальнутриция развивается очень быстро. Этот синдром проявляется в потере мышечной силы, нарушении подвижности, также страдает иммунитет, развиваются респираторные и другие инфекции.

Специалист добавила, что у пожилого человека есть особенности зубов, слюновыделения, всасывания питательных веществ в желудке и моторики ЖКТ. Врач призвала делать акцент на достаточное количество белка в рационе и назвала нормой 1-1,5 грамма на один килограмм веса ежедневно.

Ранее врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа назвала признаки весеннего авитаминоза. Речь идет о кровоточивости десен, землистом цвете лица, быстрой утомляемости и сонливости. Чтобы улучшить состояние, рекомендует контролировать рацион питания. Он должен быть разнообразным и включать в себя достаточное количество фруктов и овощей.

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