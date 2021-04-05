Российский врач назвал альтернативу хлебу

Хлеб можно заменить различными крупами и крупяными блюдами. Об этом рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург телеканалу «Звезда».

«Вредность данного продукта определяется не его названием, даже во многом не составом, а в основном количеством, то есть сколько его присутствует в ежедневном рационе человека. Если его в питании не так много, то проблем особых нет. Его можно исключить», — отметил диетолог.

Кроме того, по словам Гинзбурга, полезным хлебом можно считать хлеб с пищевыми волокнами. Он достаточно сытный и совсем не калорийный, подчеркнул врач.

Ранее диетолог и нутрициолог Мария Черняева предупредила, что свежий хлеб опаснее черствого, так как он обладает более высокой кислотностью и может быть вреден для людей с проблемами ЖКТ. Она пояснила, что по мере зачерствения хлеба меняется его структура. С точки зрения пользы для желудка лучше есть вчерашний хлеб или сухари, добавила эксперт.