Ученые установили связь между потерей зубов и активностью пожилых людей

Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Токийского медицинского и стоматологического университета установили, что пожилые люди с естественными зубами лучше справляются с повседневными задачами, такими как приготовление пищи, телефонный звонок или поход по магазинам, пишет Neurosciencenews.

В исследовании, опубликованном в журнале Американского общества гериатрии, были проанализированы данные 5631 взрослых из Английского лонгитюдного (долговременного – прим. «Ленты.Ру») исследования старения в возрасте от 50 до 70 лет. Предыдущие подобные исследования показывали связь между потерей зубов и снижением функциональных способностей, но не устанавливали причинно-следственной связи. В новом исследовании ученые выявили влияние потери зубов на способность человека выполнять повседневные дела. После рассмотрения таких факторов, как социально-экономический статус участников и общее состояние здоровья, они обнаружили связь между потерей зубов и способностью выполнять повседневные задачи.

В ходе исследования участников спросили, сколько у них естественных зубов, затем, используя данные, собранные в 2014-2015 годах, измерили влияние потери зубов на способность людей выполнять ключевые действия повседневной жизни. Эти действия включали приготовление горячей еды, покупки продуктов, телефонные звонки, прием лекарств, выполнение работы по дому или саду, управление деньгами.

Старший автор, профессор Георгиос Цакос (UCL Institute of Epidemiology and Health), объяснил, что это исследование является первым, которое предоставляет доказательства причинного влияния потери зубов на функциональную деятельность среди пожилых людей в Англии. «Например, пожилые люди с 10 естественными зубами на 30 процентов чаще испытывают трудности с основными видами повседневной жизни, такими как покупка продуктов или работа по дому или саду, по сравнению с теми, у кого 20 естественных зубов», — отметил он.

Наличие естественных зубов прямо связано с отсрочкой наступления старости и смерти. Потеря зубов может препятствовать социальному взаимодействию, что связано низким качеством жизни, и провоцировать скудную питательными веществами диету, что негативно сказывается на пожилом организме, приближая дряхлость и смерть.

Ранее ученые из Израиля и США нашли новый способ продлить молодость с помощью белка SIRT6. Пока метод работает на мышах и позволяет увеличить жизнь животных на 23 процента. Если бы показатели мышей можно было перевести в человеческий возраст, то жизнь людей этим способом можно было бы продлевать до 120 лет.