Определен способ улучшить память и вызвать генерацию новых клеток мозга

Ученые Института психиатрии, психологии и нейробиологии Королевского колледжа Лондона определили, что прерывистое голодание способно улучшить долговременную память и вызвать генерацию новых нейронов в мозге. При этом оно более эффективно, чем суточное ограничение калорий. Выводы исследователей основаны на экспериментах с мышиной моделью, однако результаты исследования могут помочь снизить когнитивные нарушения у пожилых людей. Об этом сообщается в журнале Molecular Psychiatry.

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Известно, что суточное ограничение потребления калорий и прерывистое голодание способствуют продлению жизни и улучшают когнитивные способности, однако неизвестно, как различаются эти два подхода по эффектам, которые они оказывают на организм. В новом исследовании ученые проверили, как прерывистое голодание (через день) влияет на когнитивные способности и нейрогенез в гиппокампе (отвечает за формирование долговременной памяти) по сравнению с ограничением калорий (до 10 процентов от суточного потребления).

После трех месяцев прерывистого голодания у самок мышей улучшилась долговременная память, что сопровождалось увеличением количества клеток в гиппокампе. Центральную роль в этом играл ген Klotho (Kl), чья активность, как известно, связана с продлением жизни у подопытных животных, а его отсутствие ускоряет преждевременное старение. Выработка белков гена Klotho снижается с возрастом, что частично объясняет снижение когнитивных функций у пожилых людей.

Это подтверждается тем, что подавление KI в клетках-предшественниках гиппокампа в ходе эксперимента приводит к снижению нейрогенеза, тогда как сверхэкспрессия KI увеличивает нейрогенез. В целом, прерывистое голодание превосходит ограничение потребления калорий в отношении улучшения памяти.