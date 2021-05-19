Названа необратимо вредящая кишечнику еда

Ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе и Клиники Кливленда назвали диету, которая увеличивает риск инфекции и воспаления кишечника. Употребление углеводов и жиров вредит иммунной системе ЖКТ таким образом, что изменения могут приобрести необратимый характер. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Cell Host & Microbe.

Исследователи показали, что употребление большого количества сахара и жиров, характерное для западного образа жизни, вызывает повреждение клеток Панета — клеток тонкого кишечника, обеспечивающих защиту против бактерий и помогающих контролировать воспалительные процессы. Известно, что у людей с болезнью Крона, которая характеризуется болью в животе, диареей, анемией и повышенной утомляемостью, часто наблюдается дисфункция клеток Панета.

Материалы по теме «Закончилось это плохо» Как смертельные эпидемии меняли историю человечества Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества

Ученые проанализировали базу демографических и клинических данных 400 человек. Высокий индекс массы тела (ИМТ) был связан с нарушениями работы клеток Панета, при этом чем выше был ИМТ, тем хуже выглядели клетки кишечника. Эксперименты с мышами, генетически предрасположенными к ожирению из-за неспособности к насыщению, показали, что у них ожирение не сопровождалось нарушениями функций клеток Панета. Но нарушения наблюдались у грызунов дикого типа, которые сидели на диете, 40 процентов калорий которой приходилось на сахар и жиры.

Посредником между диетой и состоянием ЖКТ является дезоксихолевая кислота — вторичная желчная кислота, являющаяся побочным продуктом жизнедеятельности кишечных бактерий. Это вещество усиливает активность двух иммунных молекул (фарнезоидного рецептора X и интерферона типа I), которые подавляют клетки Панета.

Клетки вернулись в норму, когда мышей посадили на нормальную диету. Однако пока не известно, могут ли люди, придерживающиеся западной диеты, улучшить состояние кишечника, изменив свой рацион. Патологическое ожирение возникает через 20-30 лет нездорового образа жизни, что, по словам ученых, может необратимо влиять на клетки Панета.