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Ученые из Израиля и США нашли новый способ продлить молодость

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Фото: Leon Kuegeler / Reuters

Израильские ученые научились продлевать жизнь мышей на 23 процента и уверены, что метод может работать на людях. Команда специалистов из израильского Университета имени Бар-Илана и Национального института здравоохранения США выявили белок SIRT6, повышение уровня которого увеличило продолжительность жизни мышей и даже укрепило их устойчивость к онкологии, пишет The Times Of Israel.

Запас белка SIRT6 с возрастом уменьшается. Увеличение белка позитивно отражается на продолжительности жизни, молодости и устойчивости к раку у мышей, написали ученые в журнале Nature Communications. «Изменение ожидаемой продолжительности жизни оказалось значительным, если учесть, что эквивалентный скачок ожидаемой продолжительности жизни человека привел бы к тому, что мы жили бы в среднем почти до 120 лет», — отметил профессор Хаим Коэн (Haim Cohen) из Университета Бар-Илана.

В 2012 году Коэн стал первым исследователем, который фактически увеличил уровень белка у животных и продолжительность их жизни, заставив самцов мышей жить на 15 процентов дольше. На самок опыт никак не повлиял. В сотрудничестве с профессором Рафаэлем де Кабо (Rafael de Cabo) из Национального института здравоохранения США Коэн довел метод до выявления скачка ожидаемой продолжительности жизни и среди самцов, и среди самок мышей. Причем самцы жили на 30 процентов дольше, чем самцы из контрольной группы, а самки — на 15 процентов дольше.

При оценке молодости мышей ученые заметили, что они не потеряли способности генерировать энергию после короткого голодания из жиров и молочной кислоты, что обычно происходит при старении. У них было меньше холестерина, они реже болели раком и могли бегать быстрее. «Это открытие показывает, что SIRT6 контролирует скорость здорового старения. То есть повышение его активности потенциально может замедлить старение», — пояснил Коэн, отметив, что пока не существует инструментов для перевода успеха с мышами на людей, но через два-три года его лаборатория справится с задачей. Ученые уже разрабатывают небольшие молекулы, которые могут повысить уровень SIRT6 или сделать существующие количества белка более активными в организме человека.

Ранее ученые из Сингапура, России и США под руководством Петра Федичева из Московского физико-технического института разработали новый метод определения биологического возраста по анализу крови. Тест позволяет по анализу крови определить показатель динамического состояния организма, характеризующий общий уровень физиологической устойчивости. В результате ученые установили максимально возможную продолжительность жизни человека, которая гораздо длиннее ста лет.

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