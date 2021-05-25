Раскрыта максимально возможная продолжительность жизни человека

Биологи разработали тест, который позволяет по анализу крови определить показатель динамического состояния организма, характеризующий общий уровень физиологической устойчивости. В результате ученые установили максимально возможную продолжительность жизни человека, пишет журнал Nature Communications.

Специалисты раскрыли, что показатель динамического состояния организма с возрастом снижается и, по расчетам авторов, достигает минимума к 120-150 годам. Для того чтобы выяснить биологический возраст человека, специалисты использовали специальные биомаркеры — предикторы старения, которые позволяют индивидуально подбирать эффективные средства против старения.

Ученые из Сингапура, России и США под руководством Петра Федичева из Московского физико-технического института (МФТИ) разработали новый метод определения биологического возраста по анализу крови и предложили использовать для оценки биологического старения универсальный комплексный показатель DOSI (dynamic organism state indicator — индикатор динамического состояния организма).

В результате оказалось, что колебания DOSI связаны с такими переменными, как возраст, наличие заболеваний и образ жизни, а также то, что DOSI увеличивается с возрастом пропорционально времени восстановления после болезней.

Ранее ученые из Каледонского университета Глазго раскрыли пользу трехминутных упражнений для снижения риска ранней смерти. Исследование показало, что для тех, кто ведет сидячий образ жизни, оптимально каждый час посвящать три минуты умеренным или интенсивным тренировкам. Если же речь идет о более легкой физической активности, то этому стоит уделять 12 минут.