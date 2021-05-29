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Ученые нашли способ обратить старение вспять на три года

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Фото: Reuters / Robert Pratta

Простые изменения в питании и образе жизни, включая улучшение режима сна, прием пробиотиков и физические упражнения, могут уменьшить признаки биологического старения на три года всего за восемь недель, говорится в новом исследовании на страницах журнала Aging.

Генетики доказали, что нашли способ обратить вспять биологический возраст, измеренный по часам ДНК Horvath 2013, (эпигенетические часы ДНК – это совокупность эпигенетических меток ДНК для определения биологического возраста ткани, клетки или органа – прим. «Ленты.Ру») более чем на три года всего за восемь недель с помощью диеты и образа жизни.

Ученые провели клиническое исследование среди 43 здоровых взрослых мужчин в возрасте от 50 до 72 лет. Восьминедельная программа включала диету, сон, физические упражнения и отдых, а также прием пробиотиков и фитонутриентов. По итогам наблюдения, этот режим привел к значимому снижению маркеров биологического возраста — более чем на три года по сравнению с контрольной группой без каких-либо перемен в рационе и жизни.

Как пояснила ведущий автор исследования, Кара Фитцджеральд, комбинированная программа была разработана для воздействия на специфический биологический механизм, называемый метилированием ДНК (контролируемая передача метильной группы (СН3) от одного вещества другому: белкам, аминокислотам, ферментам и ДНК – прим. «Ленты.Ру»), и на паттерны, которые были идентифицированы как максимально отражающие биологический возраст.

«Что чрезвычайно интересно, так это то, что пища и образ жизни, включая специфические питательные вещества и пищевые соединения, которые, как известно, избирательно изменяют метилирование ДНК, способны оказывать такое влияние на те паттерны метилирования ДНК, которые показывают старение и возрастные заболевания», — добавила доктор Фитцджеральд.

Ведущий эпигенетик Моше Шиф, доктор философии из Университета Макгилла и соавтор исследования, добавил, что уникальность подхода доктора Фитцджеральда в том, что она показала естественную, но управляемую стратегию, направленную на систему метилирования нашего организма. «Это открытие дает первое представление о возможности использования естественных изменений для воздействия на эпигенетические процессы и улучшения нашего благополучия и, возможно, продолжительности жизни», уверен ученый.

Первое подобное рецензируемое наблюдение провели ученые из Исследовательского института Хельфготта при лабораторной поддержке Центра анализа генома Йельского университета. Результаты проанализировали в Университете Макгилла и Национальном университете естественной медицины.

Ранее ученые из Сингапура, России и США под руководством Петра Федичева из Московского физико-технического института (МФТИ) разработали новый метод определения биологического возраста по анализу крови и предложили использовать для оценки биологического старения универсальный комплексный показатель DOSI (dynamic organism state indicator — индикатор динамического состояния организма). Это позволило вычислить максимально возможную длительность жизни человека.

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