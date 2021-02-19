Японские ученые нашли лекарство от старения

Японские ученые нашли лекарство, способное остановить старение и омолодить организм. Его применение может начаться через пять-десять лет, рассказал в интервью РИА Новости профессор НИИ медицины Токийского университета Макото Наканиси.

Возрастное старение связано с тем, что в органах накапливаются клетки, запускающие воспалительные процессы. Одними из таких клеток являются стареющие или сенесцентные клетки. Именно они со временем утрачивают способность делиться, накапливаются в органах и приводят к старению. «Если удалить эти клетки, можно будет остановить спровоцированные ими воспалительные процессы, а следовательно — добиться существенного улучшения симптомов старения», — пояснил ученый.

Выяснилось, что стареющая клетка для жизни нуждается в ферменте GLS1, превращающем глутамин в глутаминовую кислоту. Таким образом, если использовать ингибитор этого фермента, удастся уничтожить клетки, провоцирующие старение.

Для того, чтобы протестировать данную гипотезу, ученые ввели старой мыши лекарство, которое уже используется против некоторых видов рака, к развитию которого также ведет работа GLS1. В результате у мыши стали лучше функционировать почки, печень и легкие, укрепился организм в целом.