Раскрыт механизм необратимого старения

Ученые Института медицинских наук Токийского университета в Японии раскрыли неизвестный механизм старения крови, который не дает кроветворным клеткам вновь стать молодыми. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Journal of Experimental Medicine.

Исследователи трансплантировали в молодых мышей 8-недельного возраста старые стволовые гемопоэтические (кроветворные) клетки, извлеченные у 20-месячных грызунов. Оказалось, что при этом в старых клетках изменяется активность генов, что делает их похожими на молодые клетки, однако их функции не восстанавливаются. Это объясняется тем, что картина метилирования ДНК (то есть числа присоединенных к ДНК метильных групп) не изменяется. Иными словами, клетки практически не омолаживаются.

В то же время ученые надеются, что результаты помогут разработать новые методы лечения возрастных заболеваний крови. Дальнейшие исследования будут направлены на выявления механизмов, которые необратимо влияют на функции старых стволовых гемопоэтических клеток.

Ранее ученые Калифорнийского университета в Беркли выяснили, что для эффекта омоложения достаточно разбавить плазму крови смесью физиологического раствора и альбумина, а не добавлять плазму крови молодых мышей. Это продемонстрировало, что эффект омоложения и продление жизни зависит не от молодой крови, а от устранения вредных факторов в старой крови.