Новорожденному впервые пересадили стволовые клетки

Сотрудники японского Национального центра здоровья и развития детей впервые в истории пересадили новорожденному стволовые клетки. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Младенец, которому на момент операции было всего шесть дней, страдал нарушением цикла мочевины из-за сбоя процесса метаболизма белков в печени.

В таких случаях пациентами обычно проводится пересадка печени, однако такую операцию можно делать только с трех месяцев. Поэтому врачи приняли решение пересадить ребенку стволовые клетки.

После того как клетки окончательно прижились в организме младенца, тем самым поспособствовав восстановлению функционирования органа, ему провели полноценную операцию по пересадке печени.

Японские врачи продолжат изучение данного метода для того, чтобы в дальнейшем расширить сферу его применения.

Ранее специалистам Стэнфордского университета впервые в истории удалось омолодить клетки человека. Омоложенный материал усваивал питательные вещества и избавлялся от клеточного мусора.

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