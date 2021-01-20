Выявлен продлевающий жизнь напиток

Ученые выявили продлевающий жизнь напиток. Об этом сообщает Express.

Согласно данным исследования, гранатовый сок может не только увеличить продолжительность жизни, но и снизить риск развития онкологических заболеваний. Так, специалисты провели эксперимент на дрозофилах, который показал, что гранатовый сок помог продлить жизнь самцов и самок этого насекомого на 18 и восемь процентов соответственно. Также отмечается, что насекомые, употреблявшие данный напиток, в течение дня были гораздо более физически активны.

Эксперты выяснили, что гранатовый сок содержит вещество под названием уролитин А, которое способствует лучшему функционированию митохондрии в клетках. Данный эффект помогает замедлить процесс старения организма. Помимо этого, исследователи обнаружили, что этот напиток уменьшает риск появления болезней сердца.

Ранее американские ученые сообщили, что чай с имбирем обладает целебными свойствами, в том числе снижает уровень холестерина и риск развития рака. Кроме того, напиток способен облегчить боль в суставах.