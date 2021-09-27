Российский врач назвала неожиданный продукт для борьбы с вирусами

Сила иммунитета зависит от бесперебойной работы щитовидной железы, а ей в свою очередь необходим йод. О неожиданном продукте, который помогает бороться с вирусами из-за высокого содержания йода, рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Римма Мойсенко. Ее слова приводит радио Sputnik.

По словам российского врача, большое количество йода содержится в морской капусте. Это продукт подходит для любого приема пищи, также его можно есть как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясному блюду.

«Если мы будем ее употреблять в небольшом количестве каждый день или в большем количестве, но через день, то это будет большой плюс для нашего иммунитета. Это сделает наш организм более устойчивым при сопротивлении недугам», — заявила Мойсенко.

Она добавила, что полезнее всего — ферментированная морская капуста, также ее можно потреблять в сушеном виде.

«В нашей стране есть как минимум 56 зон, где определяется дефицит йода в воде. (...) Йод очень важен для идеальной работы щитовидной железы, которая отвечает за наше настроение, работоспособность, возможность получить правильный иммунный ответ», — объяснила врач.

Также диетолог напомнила, что осенью иммунная система неустойчива, поэтому в это время года организм особенно нуждается в поддержке витаминами и микроэлементами.

Ранее врач-терапевт Филипп Кузьменко рассказал о «секретном оружии» в борьбе с инфекциями. По его словам, самое важное для укрепления иммунитета осенью — это вакцинация от гриппа и COVID-19. Также «секретным оружием» для улучшения иммунной защиты является постоянная ходьба и физическая активность.