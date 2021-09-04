Врач назвала способ укрепить иммунитет в холодную погоду

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко в интервью радио Sputnik назвала способ укрепления иммунитета с наступлением осени. По ее словам, во время похолодания важно поддерживать свой организм, который становится особенно уязвим для инфекций, в чем хорошо поможет травяной чай каркаде.

Мойсенко отметила что каркаде помогает усилить человеческий иммунитет за счет входящих в его состав антоцианов — органических соединений с высокой биологической активностью. Более того, он помогает организму активнее избавляться от токсинов.

«Мы поднимаем иммунный ответ организма за счет антоцианов, содержащихся в каркаде, и определяющих цвет самого чая. Его употребление делает иммунную систему устойчивой к различным заболеваниям. Каркаде имеет кислый вкус и успешно утоляет жажду, а также обеспечивает хорошее потоотделение. Каркаде обеспечивает выведение любых токсических элементов вместе с потом, и тем самым отравление накопленными в организме токсическими элементами идет в меньшей степени», — пояснила доктор.

Ранее, ученые из Университетского колледжа Лондона назвали полезную для сердца дозу алкоголя. Минимальный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и смерти исследователи выявили у тех, кто потреблял около шести граммов алкоголя в сутки. У тех, кто в день выпивал 15 граммов — это эквивалентно половине бокала вина — риск был чуть выше, однако все равно меньше, чем у непьющих. В одну группу с непьющими попали те, кто каждый день выпивал бутылку пива или полбутылки вина.