Ученые назвали полезную для сердца дозу алкоголя

Ученые из Университетского колледжа Лондона назвали полезную для сердца дозу алкоголя. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на журнал BMC Medicine.

Экспертами были использованы базы данных служб здравоохранения Англии и Шотландии, британского биобанка UK Biobank, а также результаты предыдущих 12 исследований. Ученым удалось собрать сведения по более чем 48 тысячам мужчин и женщин с сердечно-сосудистыми заболеваниями за последние 20 лет, а также данные об их среднем потреблении алкогольные напитков.

Минимальный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и смерти исследователи выявили у тех, кто потреблял около шести граммов алкоголя в сутки. У тех, кто в день выпивал 15 граммов — это эквивалентно половине бокала вина — риск был чуть выше, однако все равно меньше, чем у непьющих. В одну группу с непьющими попали те, кто каждый день выпивал бутылку пива или полбутылки вина.

Отмечается, что риск повторного инфаркта или инсульта среди тех, кто пил по шесть граммов алкоголя в день, был на 50 процентов ниже, чем у непьющих, а риск смерти — на 21 процент ниже.

Исследователи предполагают, что безопасным для сердца можно признать употребление до 105 граммов алкоголя в неделю, что эквивалентно бутылке вина или трем бутылкам пива средней крепости.

Ранее психиатр-нарколог депздрава Москвы и Минздрава России Евгений Брюн назвал наименее вредный способ пить алкоголь в жару. По его словам, жаркая погода и спиртные напитки несовместимы. Тем не менее, если алкоголь все-таки есть на столе, то он должен быть легким, разбавленным, отметил эксперт. Брюн советует в таком случае пить пиво с крепостью не более пяти объемных процентов. Специалист рассказал, что также можно использовать рецепт древних греков: разбавить белое сухое вино пополам, как минимум, и добавить в напиток лимон.