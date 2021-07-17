Врач назвал признаки серьезных проблем со здоровьем из-за алкоголя в жару

Врач-нарколог Василий Шуров назвал признаки серьезных проблем со здоровьем из-за алкоголя в жару. Об этом он рассказал в беседе с радио Sputnik.

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По его словам, если у употреблявшего спиртные напитки человека заболело сердце, начались судороги, сильные скачки давления или нарушение сознания вплоть до белой горячки, то следует немедленно вызывать скорую.

Шуров также отметил, что пить спиртное в жару опасно, так как алкоголь сначала расширяет сосуды, а потом резко вызывает их сужение. При этом сосуды и так страдают из-за высокой температуры воздуха, объяснил врач. Помимо этого, алкоголь влияет на свертываемость крови и могут появиться тромбы в различных органах, добавил он.

Ранее доктор медицинских наук, главный врач «Инвитро-Москва» Сергей Хомяков рассказал, как легче всего и с наименьшим вредом для здоровья перенести жару. По его словам, жаркое время лучше всего провести дома в хорошо проветриваемом помещении. Следует ограничить пребывание на улице под прямыми солнечными лучами. Полезно принимать холодный душ.

