Россия
 
Последние новости
Россия заняла второе место по дешевизне бензина среди стран Европы
Мишустин рассказал о беспрецедентных мерах стимулирования экономики на Курилах
Выявлен признак скорого слабоумия
Вирусолог рассказал об особенности лечения «дельта»-варианта коронавируса
На Украине одобрили смешивание вакцин от COVID-19
91-летний дедушка подшутил над внучкой и прославился в сети
Москвичам пообещали купальный сезон в августе 
В Магаданской области ввели обязательную вакцинацию для части населения
Названы лучшие цвета одежды для каждого знака зодиака
В России началось создание самолета «Судного дня»
Новости партнеров
Прослушать новость

Нарколог назвал наименее вредный способ пить алкоголь в жару

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: REGIS DUVIGNAU / Reuters

Психиатр-нарколог депздрава Москвы и Минздрава России Евгений Брюн назвал наименее вредный способ пить алкоголь в жару. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, жаркая погода и спиртные напитки несовместимы. Тем не менее, если алкоголь все-таки есть на столе, то он должен быть легким, разбавленным, отметил эксперт. Брюн советует в таком случае пить пиво с крепостью не более пяти объемных процентов.

Специалист рассказал, что также можно использовать рецепт древних греков: разбавить белое сухое вино пополам, как минимум, и добавить в напиток лимон. Усердствовать в отношении спиртного все равно нельзя, иначе алкоголь накопится и окажет негативное токсическое воздействие, резюмировал он.

При этом, врач рассказал, что много жирного или сладкого на закуску может привести к проблемам с органами пищеварения, в частности поджелудочной железой и печенью. Он рекомендует легкую пищу, такую как окрошка, свекольник или суп на кефире.

Ранее врач-нарколог Василий Шуров назвал признаки серьезных проблем со здоровьем из-за алкоголя в жару. По его словам, если у употреблявшего спиртные напитки человека заболело сердце, начались судороги, сильные скачки давления или нарушение сознания вплоть до белой горячки, то следует немедленно вызывать скорую.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиян предупредили об опасностях купания в жару в алкогольном опьянении
Врач назвал признаки серьезных проблем со здоровьем из-за алкоголя в жару
Российский диетолог назвала три опасных в жару продукта