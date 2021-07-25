Россиян предупредили об опасностях купания в жару в алкогольном опьянении

Главный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы и Минздрава России Евгений Брюн предупредил россиян об опасности купания в алкогольном опьянении в жаркую погоду. По его словам, это может спровоцировать инфаркт и инсульт, кроме того, спиртное притупляет чувство опасности и реакции, передает РИА Новости.

Эксперт подчеркнул, что перепады температур, особенно для нетренированного человека, весьма опасны, резкое погружение в холодную воду может вызвать спазм сосудов, особенно в нетрезвом виде. Он порекомендовал после употребления алкогольных напитков держаться подальше от водоемов.

«Во-первых, в состоянии алкогольного опьянения притупляется чувство опасности, и человек не может объективно рассчитывать свои силы и оценивать безопасность ситуации. Во-вторых, нарушается координация движений. В-третьих, в жару от перепада температур на фоне принятого алкоголя может произойти спазм периферических сосудов даже у здоровых людей, что может привести к обмороку», — отметил Брюн.

Врач также порекомендовал воздержаться от холодных напитков со льдом в жару, поскольку они также могут вызвать холодовую реакцию, спазм и некротизацию тканей носоглотки, что становится питательной средой для бактерий. Психиатр-нарколог пояснил, что именно в жаркие дни чаще всего возникает острая ангина.

Брюн добавил, что перепад температур при употреблении ледяных напитков снижает защитные функции организма и увеличивает риск заражения коронавирусом, особенно в сложившейся эпидемиологической ситуации.

Ранее директор Гидрометцентра Дмитрий Киктев предупредил, что летом могут быть опасны ливневые дожди с градом, шквалистый ветер и грозовая активность. По утверждению специалиста, нет ничего необычного в том, что после жары приходит холодный фронт. Он добавил, что в летний период количество опасных погодных явлений гораздо больше.

