Российский врач рассказал о «секретном оружии» в борьбе с инфекциями

Иммунную защиту организма в осенний период помогают усилить ряд действий. О «секретном оружии» в борьбе с инфекциями рассказал российский врач-терапевт Филипп Кузьменко, сообщает радио Sputnik.

По его словам, самое важное для укрепления иммунитета осенью — это вакцинация от гриппа и COVID-19. Также «секретным оружием» для улучшения иммунной защиты является постоянная ходьба и физическая активность.

«Человек в день должен проходить пять тысяч шагов. Без этого минимума, считайте, ваш иммунитет разрушается», — заявил Кузьменко.

Врач добавил, что можно пить чай с медом и имбирем, а также есть больше фруктов, которые содержат витамин C. Кроме того, необходимо мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее врач Римма Мойсенко назвала способ укрепить иммунитет в холодную погоду. По ее словам, для этого нужен травяной чай каркаде, который помогает усилить человеческий иммунитет за счет входящих в его состав антоцианов — органических соединений с высокой биологической активностью. Кроме того, чай помогает организму избавляться от токсинов.