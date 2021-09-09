Диетолог посоветовала витамины и микроэлементы для защиты от простуды

Диетолог Басова: осенью для защиты от простуды нужны витамины C и B, цинк и селен

Врач-диетолог Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Анна Басова рассказала о витаминах и микроэлементах, которые следует принимать осенью для укрепления иммунитета и защиты от простуды. Ее слова приводит радио «Спутник».

По мнению эксперта, витамины делятся на два типа: жирорастворимые (A, D, E, K) и водорастворимые (C, B). Летом организм получает водорастворимые витамины вместе со свежими овощами и фруктами. В холодное время года их может не хватать, поэтому нужно поддерживать баланс искусственно. Что касается жирорастворимых витаминов, потребность в них не зависит от сезона.

Помимо витаминов, иммунитет повышают некоторые микроэлементы. «Из микроэлементов советую цинк, — говорит Басова. — Также у нас очень мало селена, его можно круглогодично принимать». Она посоветовала подходить к подбору микроэлементов сознательно: обратиться к врачу, провести биохимический анализ крови или проверить содержание микроэлементов в волосах.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что в осеннее время россиянам следует употреблять богатые белком продукты, а также продукты с противовоспалительным действием. Кроме того, по его словам, следует обратить внимание на сезонные овощи и фрукты.