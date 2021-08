Диетологи назвали пять неочевидных полезных свойств вишни

Врачи-диетологи рассказали о пяти неочевидных полезных свойствах вишни. Об этом сообщает Eat This, Not That!

В первую очередь вишня может оказать положительные влияние на иммунную систему. «Вишня богата витамином C, клетчаткой, марганцем и калием, которые способны значительно укрепить иммунитет», — заявила врач-диетолог Триста Бест (Trista Best). Специалист добавила, что вишня полезна и для сердца — благодаря калию и полифенолам, которые положительно влияют на его работу.

Кроме того, вишня может стать эффективным средством от бессонницы. «Мелатонин — вещество, которое вырабатывает наш мозг, однако оно содержится и в некоторых продуктах, в том числе в вишне. Мелатонин помогает организму понять, когда нужно ложиться спать, а когда пора просыпаться», — рассказала диетолог Ким Роуз (Kim Rose).

Также вишня может помочь в восстановлении после физических нагрузок. «Исследования показали, что употребление вишневого сока сразу же после тренировки помогает быстрее восстановить тонус мышц и уменьшить болевые ощущения после нагрузки», — утверждает спортивный диетолог Бет Макколл (Beth McCall).

Кроме того, Макколл считает, что содержащиеся в соке вишни антиоксиданты могут облегчить боль в суставах при хроническом артрите.

Ранее диетолог из США рассказала об опасности чрезмерного употребления фруктов. Специалист утверждает, что слишком больше количество фруктов в рационе может стать причиной ожирения и диабета.