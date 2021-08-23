Диетолог рассказала об опасности чрезмерного употребления фруктов

Врач-диетолог Кейт Паттон (Kate Patton) из Кливленда, США, рассказала о том, какой вред здоровью может нанести чрезмерное употребление фруктов. Об этом сообщает Dubai Week.

По мнению диетолога, если есть слишком много фруктов, можно столкнуться с неприятными последствиями вроде потери мышечной массы и ожирения. «Во фруктах много сахара, так что чрезмерное их употребление равносильно употреблению большего количества сладкого. Это ведет к набору веса и развитию множества болезней, самая распространенная из которых — диабет», — сказала Паттон.

Она добавила, что люди с болезнями почек и поджелудочной железы должны особенно внимательно следить за тем, чтобы не переедать фрукты.

Паттон также считает, что так как многие фрукты очень сытные, человек, употребляющий их слишком много, может начать ограничивать себя в других продуктах, что тоже очень вредно. «Многие люди, которые едят слишком много фруктов, страдают от дефицита витаминов B12 и D, кальция, йода и омега-3-ненасыщенных жирных кислот», — утверждает диетолог. Недостаток этих элементов в организме может стать причиной анемии, ослабления иммунитета и потери мышечной массы. Диетолог подытожила, что фрукты действительно очень полезны, но только когда являются частью сбалансированного рациона.

Ранее британский диетолог Софи Медлин предупредила, что набрать лишний вес можно даже из-за одного лишнего яблока в день. По ее мнению, яблоки особенно опасны для находящихся на диете людей, так как повышают аппетит.