Диетолог рассказала об опасности поедания зеленой части арбуза и дыни

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала об опасности поедания зеленой части арбуза и дыни. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, основные вредные вещества, если они в арбузе есть, находятся около корки. Диетолог отмечает, что нитраты могут накапливаться именно в зеленой части, поэтому стоит есть плоды только до нее. Помимо этого, Стародубова рекомендует выбирать такие арбузы и дыни, чтобы их можно было съесть за один день. Разрезанные плоды надо хранить в холодильнике, накрыв пищевой пленкой, подчеркивает эксперт.

Ранее кандидат медицинских наук и руководитель направления диетологии Европейского медицинского центра Ксения Селезнева рассказала о правильном употреблении арбуза. Селезнева напомнила, что как и любые другие фрукты и ягоды, арбуз не следует «есть килограммами» — в зону риска особенно попадают люди с предрасположенностью к набору веса, или страдающие сахарным диабетом.