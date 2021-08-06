Российский врач назвала полезную альтернативу десертам

Любители арбуза могут лакомиться им не только в конце лета, но и круглый год, так как из ягоды можно делать заготовки и даже мед. Полезную альтернативу десертам назвала российский врач-диетолог и специалист по коррекции веса и пищевого поведения Альбина Ермоленкова в интервью телеканалу «360».

По ее словам, арбузный мед на юге называют нардек. Его делают с помощью выпаривания арбузного сока до консистенции меда. Нардек является отличной альтернативой калорийным сладостям, ведь содержит всего 110 калорий на 100 граммов. Врач отметила, что ягоды стоит замораживать, а не делать из них варенье с большим содержанием сахара.

«С арбузом так, конечно, поступить не получится. Но вот этот арбузный мед может храниться в стерилизованных баночках до трех месяцев. Я бы еще рекомендовала посмотреть в сторону домашних мармеладов», — уточнила медик.

Она добавила, что при приготовлении мармелада используется цедра апельсина и лимона, а также экстракты паприки и куркумы. Калорийность такой сладости составляет 300–350 калорий. Кроме того, 100 граммов этого мармелада обычно не съедают, а вот кусочек на 20–30 калорий к чаю или кофе — очень вкусно, заключила специалист.

Ранее Ермоленкова предупредила россиян о риске развития рака от употребления арбузов. По ее утверждению, бахчевые культуры иногда подкармливают азотистыми удобрениями для быстрого созревания, которые вредят организму человека и провоцируют возникновение онкологии.