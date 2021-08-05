Раскрыта опасность арбузных семечек

Нутрициолог Мария Розанова раскрыла опасность арбузных семечек в беседе с «Москва 24». По ее словам, поедание арбуза вместе с семечками может стать причиной расстройства пищеварения.

Специалист отметила, что при проглатывании целиком семечки чаще всего не перевариваются из-за плотной оболочки. «Если случайно проглотить несколько семян, то ничего страшного не произойдет, но в больших количествах они могут стать причиной засорения пищеварительного тракта и развития некоторых патологий», — сказала она.

Розанова добавил, что некоторым людям категорически нельзя проглатывать арбузные семечки. По ее словам, прежде всего это касается детей в возрасте до трех лет. С арбузами также следует быть осторожными беременным женщинам, поскольку семечки повышают уровень возможной аллергии.

Нутрициолог подчеркнула, что в арбузных семечках содержится аминокислота цитруллин, которая распадается в организме человека с высвобождением аммиака. «Для здоровых людей в этом нет ничего страшного, но при наличии некоторых заболеваний мочевыделительной системы и при развитии цитруллинемии здоровью может быть нанесен существенный вред», — отметила она.

Ранее российский врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова сообщила, что отказ от мяса и его отсутствие в рационе могут привести к проблемам с кожей, которая быстро потеряет здоровый вид. По словам Павловой, одна из ее молодых пациенток, отказавшаяся от мяса, пожаловалась на появление морщин. Специалистка указала, что исключения животного белка из рациона вполне достаточно, чтобы кожа стала морщинистой и начала преждевременно стареть.