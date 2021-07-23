Наука и техника
 
Последние новости
В Токио официально открыли Олимпийские игры
Лукашенко увидел выгоду в росте мировых цен на еду
Сотрудники российской больницы уничтожали вакцину от коронавируса
Издание The Insider и пятерых его журналистов признали иноагентами в России
США оценили роль Польши в противодействии «российской агрессии»
Девушка с тату во все тело рассказала о травле в сети из-за внешности
Россиянка погибла при взрыве газа в жилом доме
Первый канал объяснил показ рекламы вместо сборной Украины на Олимпиаде в Токио
Сын Михаила Боярского рассказал о состоянии артиста
Советское фото столичных модниц вызвало восторг у москвичей 
Новости партнеров
Прослушать новость

Раскрыта опасность кофе для мозга

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: cottonbro / Pexels

Ученые Университета Южной Австралии раскрыли, что частое употребление кофе связано с уменьшением объема мозга в будущем и повышенным риском деменции. Об опасности напитка сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи проанализировали данные о 17 702 участниках в возрасте 37-73 лет, и обнаружили, что у тех, кто выпивал более шести чашек кофе в день, риск деменции был повышен на 53 процента. При этом высокое потребление кофе в значительной степени связано с уменьшением объема мозга и высоким риском инсульта.

Деменция представляет собой дегенеративное заболевание мозга, которое влияет на память, мышление, поведение и способность выполнять повседневные задачи. Во всем мире слабоумие диагностировано примерно у 50 миллионов человек. В Австралии деменция является второй по значимости причиной смерти, при этом ежедневно диагностируется около 250 случаев заболевания.

Во всем мире каждый четвертый взрослый в возрасте старше 25 лет перенесет инсульт в течение своей жизни. Специалисты прогнозируют, что в 2021 году у 13,7 миллиона человек случится инсульт, в результате чего 5,5 миллиона умрут. Ученые рекомендуют поддерживать гидратацию организма и выпивать стакан воды вместе с чашкой кофе.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Опровергнута догма об опасности кофе для сердца
Ученые доказали способность кофе снижать риск смерти
Раскрыта опасность кофе для зрения
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0126 июня

«История ужаса и мук человеческих»

Как большевики захватили Крым и устроили там красный террор?
03:5121 июля

«Ростех» создаст уникальные авиабомбы на основе «Дрели»

02:2421 июля

Маск поздравил Безоса с успешным полетом в космос

00:3921 июля

Корпорация «Ростеха» создаст беспилотную версию истребителя «Шах и мат»

Наука и техника00:0230 мая
Жертва давки на Ходынском поле

«Ямы наполнялись людьми, толпа шла прямо по ним».

Как коронация Николая II обернулась крупнейшей давкой в истории России
23:5020 июля

Ученые нашли эффективное средство от коронавируса

23:4420 июля

Глава «Ростеха» раскрыл возможных покупателей показанного Путину истребителя

23:0520 июля

Ученые нашли вероятный путь проникновения коронавируса в мозг

Наука и техника00:0128 мая

«Дни советской власти сочтены».

Почему Ленин отказался от военного коммунизма и вернул в СССР капитализм
22:0820 июля

ООН поздравила Безоса с полетом в космос и призвала бороться с голодом

20:2520 июля

Опубликованы фотографии показанного Путину нового истребителя

19:3420 июля

«Ростех» назвал цену российского однодвигательного истребителя пятого поколения

Россия
В Алтайском крае ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для части жителей
«Глупо думать, что найдут разбитую пробирку»
Почему в мире снова заговорили об утечке коронавируса из лаборатории?
Песков заявил об исполнении обязательств перед Аргентиной по вакцине
«Нашел себе тайное место»
 
ЕР включит в программу вопрос индексации пенсий военным и работающим пенсионерам
Университет по атомным технологиям.
О строительстве новых кластеров МГУ
Звезда «Дома-2» посадил восьмилетнего сына за руль и попросил ехать быстрее
Все материалы
Мир
Утрата ценностей.
Что заставило Польшу и Венгрию пойти против всей Европы и начать борьбу с ЛГБТ и либералами?
Англия — новый лидер по числу заражений коронавирусом в мире.
Почему власти снимают все ограничения в разгар пандемии?
«Они сразу обвинили Россию»
После крушения «Боинга» в Донбассе прошло семь лет. Почему суд до сих пор не нашел виновных?
«Будто бомбу сбросили»
Десятки человек погибли, сотни пропали без вести. Что происходит в Германии после наводнения века?
Все материалы
Бывший СССР
Бойцы «Талибана» уже у границ Таджикистана, Узбекистана и Туркмении.
Что творится в республиках и чем это грозит России?
«Он называл себя спасителем Европы»
Литву захлестнул поток беженцев. Что ждет ЕС и как в этом замешан Лукашенко?
Арсен АваковГлава МВД Украины Арсен Аваков ушел в отставку.
Он занял пост при Порошенко, поддерживал националистов и русский язык
Китайское предложение.
Как Пекин распространяет свое влияние на постсоветском пространстве?
Все материалы
Экономика
Искусственное мясо захватывает мир.
Почему Россия оказалась к этому не готова?
Час расплаты.
Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
Ненасытные.
Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
Новое величие.
Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?
Все материалы
Силовые структуры
Главу ставропольского ГИБДД обвинили в создании ОПГ.
В его роскошном особняке нашли хрустальные люстры и золотой унитаз
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Под Петербургом нашли подземную тюрьму с крематорием.
Ею владели экс-сотрудник ФСИН и похититель людей по фамилии Эскобар
Все материалы
Наука и техника
В России нет своих GTA и S.T.A.L.K.E.R.
Почему на их создание не готовы тратить миллионы долларов?
Участники Тамбовского восстания«Их расстреливали без суда»
Почему сто лет назад советская власть травила народ газом и брала детей в заложники
Нил Харбиссон вживил себе специальную камеру, преобразующую цвет в звуковую информацию и отправляющую ее во внутреннее ухоМозг из машины.
Как вживление чипов помогает людям и когда киборги станут реальностью?
Танкисты старшего лейтенанта Н. Быстрова перед боями под Смоленском, 1941 год«Мы то же самое повторим»
Как Смоленское сражение изменило ход Великой Отечественной войны
Все материалы
Спорт
Бернио Верхаген«Как игрок он никто»
Голландский футболист стал главным аферистом в спорте. Как он заключал контракты, не умея играть?
Радость Италии, слезы датчан и безумие болельщиков.
Самые яркие моменты Евро-2020
Сборная Италии Поверженные «Львы».
Драма Англии, триумф Италии и фиаско сборной России. Чем запомнится Евро-2020
«Ничего еще не кончено!»
Макгрегор сломал ногу в схватке с Порье. Не пора ли злому ирландцу завершать карьеру?
Все материалы
Культура
В первом российском сериале для Netflix снимутся Бондарчук и Куценко
Рабы, расисты и супергерои:
20 лучших сериалов, вышедших в 2021 году
Разведенная певица Адель нашла нового возлюбленного
Дядя и хрюша.
Как Николас Кейдж вновь удивляет человечество в триллере о похищении свиньи
МХАТ перенесет показы спектакля с Бузовой на неопределенный срок
«Всегда хотела быть наравне с мужчинами»
Легенда гонконгских боевиков — об экшене, безумных трюках и Джеки Чане
«Офицеры России» пожаловались в Генпрокуратуру из-за спектакля «Современника»
Все материалы
Интернет и СМИ
Хованский написал письмо с извинениями из СИЗО
В «Одноклассниках» появилась отдельная лента новостей по Олимпиаде в Токио
Спецслужбы прослушивают смартфоны главных людей на планете.
Среди жертв шпионажа Макрон, Дуров, премьер-министры и короли
«Ведомости» заявили о DDoS-атаке после пропажи колонки Сафронова об ФСБ с сайта
«Я думала, что моя жизнь кончена»
Как американка случайно заразилась ВИЧ, пережила депрессию и стала счастливой
Дудю оказалось нечего сказать после заседания по делу о пропаганде наркотиков
«Я испытываю ужас»
Как скрытые камеры разрушают жизни девушек и толкают их на смерть?
Все материалы
Ценности
Лукбук бренда нижнего белья PETRA«Дарт Вейдер без маски»
Известная российская модель — о работе на стройке и пути к мировой славе
Министр стиля.
Терезу Мэй ненавидели за вульгарные наряды и неуклюжие выходки. Как ей удалось стать премьером Британии?
Грудь напоказ и рыбья чешуя.
Самые эпатажные наряды звезд красной дорожки в Каннах
«Немецкая мамочка»
Какой образ жизни ведет Ангела Меркель вне политики?
Все материалы
Путешествия
«Правительство забыло о нас»
Таджикистан много лет не может вырваться из нищеты. Его последняя надежда — туристы
Краснодарский край начнет пускать только привитых россиян.
Какие ограничения коснутся туристов и как аннулировать путевку
«Это была грубая ошибка»
Турция открыла границы для туристов. Какие опасности там поджидают россиян?
Россия возобновляет авиасообщение с Турцией и еще восемью странами.
Как туда попасть и что для этого нужно россиянам?
Все материалы
Из жизни
Диетолог два года хранила еду из «Макдоналдса» и показала результат
Жена подготовила для мужа инструкцию по обращению с ней после 20 лет брака
Диетологи назвали пять видов мешающих похудению напитков
«Даже ночью это смотрится ужасно»
Богачи каждый год собираются для зловещего ритуала. Что скрывается под их масками?
Мужчина чуть не выбросил восемь миллионов рублей
Русские за границей
Россияне рассказывают, каково это — жить вдали от родины
Все материалы
Раскрыт дизайн новой Hyundai Creta для Бразилии
Забытые концепты: Lancia Fulvia Coupe
Лучшая Lancia XXI века, которая появилась не в то время и не в том месте
Стали известны российские цены и комплектации обновлённого Genesis G70
Тысячи лошадиных сил на прямой: как прошла «Московская миля 2021»
Лучший способ провести выходные
Toyota запретила перепродажу нового Land Cruiser
Geely Atlas Pro: немцам пора волноваться?
Про что оказалось новое поколение Атласа с Pro-приставкой к знакомому имени
Объявлены российские цены на кросс-купе Infiniti QX55
Все материалы
Среда обитания
Красивая ошибка.
Молодая пара случайно потратила последние деньги на разрушенный особняк. Что из этого вышло?
«Рост цен не прекратится»
В России урезали программу льготной ипотеки. Стоит ли поспешить с покупкой квартиры?
Непростые смертные.
Где живут актеры вселенной Marvel: дома Скарлетт Йоханссон, Роберта Дауни-младшего и других звезд
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Люди начали искать глубокие смыслы»
Как Никола-Ленивец полюбился туристам, рейверам и ценителям искусства
«Нам выпал шанс испытать себя»
Как муж с женой купили старинную фабрику и возродили легендарное русское ремесло
Восточные ковбои, горы Кавказа и мистические деревни:
невероятные красоты России в знаменитых на весь мир фильмах
В Никола-Ленивце открывается фестиваль «Архстояние»
В Кемерове решили сохранить «визитную карточку» города
Курмыши, молсушка и бракоша:
как и для кого по всей России придумывают удивительные новые слова?
Маршрут построен.
Места, ради которых стоит отправиться в автомобильное путешествие по России
Все материалы