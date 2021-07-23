Раскрыта опасность кофе для мозга

Ученые Университета Южной Австралии раскрыли, что частое употребление кофе связано с уменьшением объема мозга в будущем и повышенным риском деменции. Об опасности напитка сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи проанализировали данные о 17 702 участниках в возрасте 37-73 лет, и обнаружили, что у тех, кто выпивал более шести чашек кофе в день, риск деменции был повышен на 53 процента. При этом высокое потребление кофе в значительной степени связано с уменьшением объема мозга и высоким риском инсульта.

Деменция представляет собой дегенеративное заболевание мозга, которое влияет на память, мышление, поведение и способность выполнять повседневные задачи. Во всем мире слабоумие диагностировано примерно у 50 миллионов человек. В Австралии деменция является второй по значимости причиной смерти, при этом ежедневно диагностируется около 250 случаев заболевания.

Во всем мире каждый четвертый взрослый в возрасте старше 25 лет перенесет инсульт в течение своей жизни. Специалисты прогнозируют, что в 2021 году у 13,7 миллиона человек случится инсульт, в результате чего 5,5 миллиона умрут. Ученые рекомендуют поддерживать гидратацию организма и выпивать стакан воды вместе с чашкой кофе.