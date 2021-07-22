Опровергнута догма об опасности кофе для сердца

Кофе не увеличивает риск аритмии у большинства людей и, наоборот, способен замедлить сердцебиение. К такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско, которые опубликовали результаты исследования в журнале JAMA Internal Medicine. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

По словам ученых, результаты работы подтверждают безопасность кофе и опровергают необоснованную догму о том, что он способствует нарушению сердечной деятельности.

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Специалисты продемонстрировали, что каждая дополнительная чашка кофе, которую человек выпивает ежедневно, может снизить риск аритмии в среднем примерно на три процента. Для этого они проанализировали данные более 386 тысяч человек, участвовавших в долгосрочном исследовании здоровья в Великобритании. Из этого числа около 17 тысяч человек заболели нарушениями сердечного ритма в среднем за 4,5 года. Все участники прошли опрос о количестве употребляемого кофе.

Исследователи сопоставили ответы участников исследования с вероятностью развития аномального сердечного ритма в будущем. Не оказалось никакой связи между кофе и нарушениями сердечного ритма, даже когда во внимание принимались генетические факторы, которые могли влиять на то, как человеческий организм усваивает кофеин.

В целом кофе оказывает противовоспалительное действие, а воспаление может способствовать нарушению сердечного ритма. Также кофеин может способствовать большей физической активности, что также снижает риск аритмии. В то же время полезный эффект от употребления напитка был незначительным, поэтому исследователи не рекомендуют пить много кофе для борьбы с аритмией. Кроме того, исследование не исключает того, что некоторые люди могут быть слишком восприимчивы к кофеину.