Российский врач раскрыла опасность отказа от мяса

Отказ от мяса и его отсутствие в рационе могут привести к проблемам с кожей, которая быстро потеряет здоровый вид. Такую опасность раскрыла российский врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова в своем Instagram.

По словам Павловой, одна из ее молодых пациенток, отказавшаяся от мяса, пожаловалась на появление морщин.

«Оказалось, что мясо она не ест уже много лет. В полной уверенности, что выпиваемый утром коллаген компенсирует всю потребность в белке, ну или большую ее часть», — сказала врач.

Специалистка указала, что исключения животного белка из рациона вполне достаточно, чтобы кожа стала морщинистой и начала преждевременно стареть. Избежать этого можно, если составить сбалансированный рацион питания и соблюдать суточные ритмы.

Ранее диетолог Мария Черняева рассказала, что для выбора качественных полуфабрикатов надо посмотреть на их состав — чем он короче и проще, тем лучше. В мясной продукции на первом месте в составе должно быть мясо, также должны быть указаны только соль и специи, без добавок с индексом Е и красителями.