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Российский врач назвала способ выбрать качественные полуфабрикаты

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Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Чтобы выбрать качественные полуфабрикаты, надо смотреть на их состав — чем он короче и проще, тем лучше. Такой способ назвала врач-терапевт, диетолог Мария Черняева, передает радиостанция Sputnik.

По словам Черняевой, в мясной продукции первым пунктом состава должно быть мясо. «В идеале мясо, соль, специи и все. Без всяких добавок с индексом E, красителей и антиоксидантов», — сказала она. Медик отметила, что главное — отсутствие глутамата, который вызывает зависимость.

Черняева отметила, что россияне стали больше интересоваться качеством полуфабрикатов, изучать информацию на упаковках перед приобретением. Она указала, что люди стали отдавать предпочтение более качественной продукции.

Ранее уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила обязать производителей фастфуда в России маркировать свою продукцию, указывая состав ее компонентов и предупреждая о вреде для здоровья. Общественница также считает, что на упаковке должны быть картинки с изображением последствий употребления фастфуда и вызванных им заболеваний, занимающие не менее 50 процентов площади.

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